PSP tenta travar festa com 100 pessoas em bairro de Moscavide e é recebida a tiro

Três agentes da PSP ficaram feridos após serem recebidos com tiros e arremesso de garrafas e de pedras quando se preparavam para terminar com uma festa com cerca de 100 pessoas, na madrugada deste sábado, no bairro Bairro Casal dos Machados, de Moscavide, em Loures, confirmou fonte da PSP ao Correio da Manhã Um morador também sofreu ferimentos, tendo sido conduzido a uma unidade hospitalar de onde já teve alta.

Os populares encontravam-se aglomerados, o que constitui um incumprimento das medidas impostas pelo estado de calamidade, a consumir bebidas alcoólicas e a causar ruído.

Um homem foi detido.Os agentes da polícia que ficaram feridos foram hospitalizados e já tiveram alta, confirmou fonte da PSP aoEm atualização