Na Amadora, a PSP resgatou dois pássaros e um gato que se encontravam abandonados numa residência devido ao internamento dos donos, infetados pelo novo coronavírus. O alerta foi dado pelo filho do casal, que explicou que ninguém tinha a chave de casa dos pais e que por esse motivo os animais estavam ao abandono."Na sequência de internamento hospitalar, no dia 28 de março, de um casal de idosos com suspeita de COVID-19, que se confirmou posteriormente estarem infetados, o filho do casal, por estes não terem regressado, contactou a Câmara Municipal da Amadora para expor a sua situação, visto que ninguém tinha a chave da residência, impossibilitando o acesso à habitação", revela o Comando Metropolitano da PSP em comunicado.A PSP resgatou assim os animais, "dando-lhes proteção para esta nova etapa que se avizinha, até que os seus donos estejam novamente de regresso a casa".Para entrar em casa do casal, a polícia utilizou equipamento especializado para preservar a saúde de todos os intervenientes.