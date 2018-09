Também a Guarda Nacional Republicana (GNR) fez um balanço da sinistralidade rodoviária registada este Verão.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um mês de Agosto com menos acidentes e com menos vítimas mortais nas estradas em comparação com o ano de 2017, de acordo com dados estatísticos esta terça-feira divulgados pela força policial.



"Na área de responsabilidade da PSP (continente e regiões autónomas) registou-se um total de 4.751 acidentes, que, comparativamente ao mês homólogo de 2017, se saldou em menos 187 acidentes, menos sete vítimas mortais, menos 16 feridos graves e mais 30 feridos leves", lê-se numa nota hoje divulgada pela PSP.



A mesma nota precisa ainda que no último fim de semana do mês de Agosto (31 de Agosto a 2 de Setembro), tradicionalmente associado ao regresso de férias para muitos portugueses, houve menos 42 acidentes do que no fim de semana comparável de 2017 (1 a 3 de Setembro), mas o mesmo número de vítimas mortais (uma), mais seis feridos graves e menos 30 feridos leves.



Também a Guarda Nacional Republicana (GNR) fez hoje um balanço da sinistralidade rodoviária registada este Verão.



Mais de 15 mil acidentes, que provocaram cem mortos e 398 feridos graves, foram registados pela GNR durante a operação de fiscalização rodoviária Hermes, que contabilizou mais vítimas face ao verão de 2017, anunciou hoje a corporação.



Em comunicado de balanço da Operação Hermes, que se realizou entre 29 de Junho e 3 de Setembro, a Guarda Nacional Republicana adianta que se registaram 15.720 acidentes (menos 433 do que no mesmo período de 2017), cem mortos (mais 13), 398 feridos graves (mais 19) e 5.205 feridos ligeiros (menos 609).



No âmbito das acções de fiscalização, a GNR deteve, durante aquele período, 3.195 condutores, 1.998 dos quais por excesso de álcool e 797 por falta de habilitação legal para conduzir.