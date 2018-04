A PSP anunciou na quarta-feira o salvamento de uma águia de asa redonda, que se encontrava à berma da estrada na freguesia de Benfica, em Lisboa. O animal foi entregue ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres."Hoje encontrámos este 'jovem senhor' na berma da estrada sujeito a ser atropelado pelos carros que ali passavam. Mesmo com um ferimento na asa, estava relutante em aceitar ajuda", começa por escrever a PSP através do Facebook. "Mesmo assim, lá o conseguimos encaminhar em segurança para o centro de recuperação de animais silvestres de Lisboa, no parque florestal de Monsanto. As rápidas melhoras".