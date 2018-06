PSP que agrediu adeptos do Benfica condenado a três anos de pena suspensa

Arguido estava acusado de agressão, a soco e à bastonada, a dois adeptos do Benfica em Guimarães, em 2015.

O Tribunal Judicial de Guimarães condenou a três anos de pena suspensa o PSP que agrediu dois adeptos do Benfica, avançou o Correio da Manhã.



Pelas agressões, Filipe Silva respondeu por dois crimes de ofensa à integridade física qualificada. O subcomissário estava ainda acusado de dois crimes de falsificação de documento e dois crimes de denegação de justiça e prevaricação, por alegadamente ter elaborado um auto de notícia e um relatório com dados "que não correspondiam à verdade, assim pretendendo justificar a conduta em que incorrera".



No julgamento, Filipe Silva admitiu as agressões mas sublinhou que agiu daquela forma por pensar que ia ser agredido.



Disse mesmo que sentiu "medo", face ao clima de tensão que rodeou o jogo disputado nesse dia entre o Vitória Sport Clube e o Sport Lisboa e Benfica.



Alegou que um dos adeptos agredidos o injuriou, o terá cuspido e ofereceu resistência à ordem de detenção, pelo que teve necessidade de recorrer à força, usando primeiro um cassetete e depois um bastão extensível.



Disse ainda que foi agarrado "por trás" pelo pai daquele adepto, um "ataque" a que respondeu com dois murros.



"Agi da forma que foi possível naquele momento de grande tensão e de adrenalina. O nível de força que utilizei não ultrapassou os limites máximos das normas de execução permanente", referiu.