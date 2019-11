A manifestação convocada pelas forças de segurança levou a que a direção da PSP decretasse que os agentes daquela força não pudessem usufruir de férias ou folgas no dia 21 de novembro.Num documento interno a que a SÁBADO teve acesso, a direção informa que determinou que todo o efetivo da PSP estava impossibilitada de gozar "créditos horários", férias não previstas no mapa aprovado ou folgas, no caso das Equipas de Intervenção Rápidas e Equipas de Prevenção e Reação Imediata.Segundo a direção da PSP, as Equipas de Intervenção Rápida e de Prevenção devem ter ajustes de escalas de serviço de modo "a que não existam polícias que possam ter ciclos de trabalho demasiado longos, em razão das folgas que lhes caberiam, sem prejuízo da capacidade de resposta da PSP".A direção tomou estas decisões já que espera "a comparência de um número significativo de maniestantes", sentindo necessidade de planear "um policiamento adequado à missão".Elementos da PSP e da GNR vão realizar a 21 de novembro, em Lisboa , uma manifestação conjunta para exigirem ao novo Governo "a resolução rápida" dos problemas que ficaram por resolver na anterior legislatura. A manifestação conjunta é organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), as estruturas mais representativas da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana.A ASPP e a APG referem que, na anterior legislatura, o Governo "fez promessas que não cumpriu e protelou a resolução de problemas que estão a colocar em causa não só a estabilidade das instituições, mas toda a segurança pública em Portugal". A ASPP e a APG sublinham que o próximo Governo "não pode escudar-se da falta de conhecimento dos problemas nem desvalorizar as promessas" feitas nos últimos quatro anos, lamentando que, até ao momento, não tenha sido dada "uma palavra sobre o futuro destas instituições".Os polícias exigem que sejam feitas as alterações necessárias às tabelas remuneratórias da PSP e da GNR, "adequando os vencimentos de forma justa e adequada à função exercida por estes profissionais". "É inconcebível que um agente de autoridade ganhe apenas mais 100 euros do que o ordenado mínimo nacional", sustentam a APG e a ASPP, avançando que é urgente também a actualização dos suplementos, criação do subsídio de risco, aplicação da lei que visa a fiscaliza das condições de saúde e segurança no trabalho.