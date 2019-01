A PSP deu uma multa de 250 euros a um jovem de 18 anos. Estava a conduzir uma trotinete bêbedo em Alcântara.

A PSP multou um jovem de 18 anos por conduzir uma trotinete bêbedo, com 1,08 gramas de álcool por cada litro de sangue.



De acordo com um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem foi apanhado na Rua Cintura do Porto de Lisboa, em Alcântara, Lisboa. Levou uma multa de 250 euros por conduzir um "velocípede" em estado de embriaguez. Citando o artigo 96º do Código da Estrada, as coimas previstas "são reduzidas para metade nos seus limites mínimo e máximo quando aplicáveis aos condutores de velocípedes, salvo quando se trate de coimas especificamente fixadas para estes condutores".



"O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública continuará a promover ações de fiscalização para este tipo de comportamentos de risco", lê-se no comunicado.