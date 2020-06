A PSP dispersou hoje mais de mil pessoas de uma festa convocada pelas redes sociais realizada na última noite na praia de Carcavelos, concelho de Cascais, quando vigora no país a proibição de ajuntamentos desta dimensão, revelou esta polícia.

De acordo com o chefe do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), comissário Artur Serafim, o alerta para um ajuntamento de pessoas no Parque de Estacionamento da Pastorinha, junto à praia de Carcavelos, no concelho de Cascais e distrito de Lisboa, foi dado cerca das 00:30.

Para o local as autoridades deslocaram viaturas de várias valências, nomeadamente da ordem pública, e a dispersão decorreu "sem qualquer tipo de incidentes, de forma ordeira e pacífica".

"A questão é que demorou quase duas horas, uma vez que as pessoas se deslocavam do parque de estacionamento, formando pequenos ajuntamentos no areal, levando a uma intervenção da PSP com a Polícia Marítima para que as pessoas abandonassem o local", disse.

Ninguém foi detido ou identificado, salientou.

"Nós, PSP, estamos bastante atentos a este tipo de eventos, nos quais vamos intervir de forma bastante ponderada e apelamos a todas as pessoas, principalmente os jovens, que não adiram a este tipo de eventos, porque estamos numa altura pandémica, e que devem seguir as normas da Direção-Geral da Saúde", acrescentou.

Portugal contabiliza pelo menos 1.527 mortos associados à covid-19 em 38.464 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A Região de Lisboa e Vale do Tejo tem atualmente o maior número de infetados diários.

Entre as medidas para prevenir o contágio, o Governo estipulou que ajuntamentos com mais de 20 pessoas estão proibidos.