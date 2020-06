PSP faz operação relacionada com crimes cometidos por No Name Boys

A PSP encontra-se esta manhã a realizar uma operação relacionada com crimes cometidos por membros da claque No Name Boys."O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, encontra-se neste momento a desenvolver uma operação policial em vários locais da zona metropolitana de Lisboa. Ao longo de aproximadamente um ano, foram investigados vários crimes, entre eles, roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada, praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque No Name Boys", divulga a PSP em comunicado."Decorrem neste momento várias diligências processuais e investigatórias, nomeadamente, buscas domiciliárias e não domiciliárias, bem como o cumprimento de vários Mandados de Detenção fora de Flagrante Delito, emitidos por Autoridade Judiciária", indica a mesma nota.