Foi criado há várias semanas e tem-se disseminado nas redes sociais, com milhares de pessoas a mostrar interesse em participar na iniciativa, a participar nas discussões e a partilhar imagens nas redes sociais. A manifestação "Vamos parar Portugal como forma de protesto", inspirada nos "coletes amarelos" franceses, irá ocorrer no dia 21 de Dezembro e, segundo dados públicos partilhados no Facebook, vai ter lugar em vários locais do país: há concentrações marcadas para Lisboa, Porto, Leiria, Alverca, Algarve, Gaia, Viseu, Faro, Portimão, entre outros zonas de Portugal, com diferentes números de interessados.

No evento principal, tem 14 mil pessoas até ao momento a indicar que irão participar e 40 mil interessadas em ir. Na descrição do protesto, os nove organizadores reclamam que "Somos um dos países de recebe menos, e paga mais imposto, etc., e ficamos calados como sempre. Temos países a receber o dobro de nós, assim que existe algo que não agrade, reclamam, exigem, protestam até serem ouvidos, e nós portugueses?". Por estes motivos, anunciam que vão "reunir o máximo de pessoas, vamos parar o país. Pode ser que assim nos ouçam", incluindo bloquear a auto-estrada A8, que liga Lisboa a Leiria. Reivindicam a subida do salário mínimo e descida do IVA.





Vamos parar Portugal - protesto

Em declarações à SÁBADO, a Direcção Nacional da PSP confirmou que tem conhecimento do protesto e que "está a acompanhar a situação, como sempre faz, em termos preventivos, para qualquer movimento ou manifestação que se desenrolem na sua área de responsabilidade e que, pela sua dimensão e dinâmica, possam por em causa a segurança e tranquilidade públicas".

Dado a possível dimensão que o evento poderá tomar, a PSP informou ainda a SÁBADO que irá basear a sua resposta ao protesto e avaliação dos manifestantes "de acordo com o estabelecido na Lei", e que irá orientar o seu dispositivo de segurança de acordo com as proporções a que a acção chegar no dia, tendo em conta "um planeamento contingencial, que se fundamenta em cenários plausíveis".





Influência grupos extremistas no protesto?

Nas várias páginas do evento há mensagens e imagens a apoiar Jair Bolsonaro, apelos de adesão ao movimento político de André Ventura Chega!, no qual o político defende medidas como "castração química de pedófilos", mensagens de saudosismo pelo salazarismo, incitações à violência (embora tenha haja muitas a criticar esta posição, o que provoca um ponto de discórdia nos grupos e páginas), etc.

Apesar de não haver provas de que o Partido Nacional Renovador (PNR) estar relacionado com a criação do protesto, as páginas do evento têm sido partilhadas na página de Facebook do partido de extrema-direita. No entanto, o PNR também tem promovido na sua página outro protesto: o "Bloqueio A1 dia 21 de Dezembro às 7 da Manhã", no Porto, que está a ser organizado pelo Movimento Armilar Lusitano, que, por sua vez, na sua página de Facebook, tem várias publicações de cariz xenófobo, extremista e racista.

Por outro lado, os organizadores do evento emitiram um comunicado geral onde garantem ser apenas "cidadãos" que estão a lutar pelos seus direitos e que não irão que afirmem que os criadores tenham "pretensões extremistas".