A PSP está envolvida numa "operação de grande envergadura nos concelhos da Amadora e Loures", inidca em comunicado."Este é um processo que advém de desavenças recentes entre famílias com recurso efetivo a armas de fogo e que levaram, no dia de hoje, após a emissão de mandados pelo Juiz de Instrução Criminal do Ministério Público, a buscas domiciliárias realizadas pelos agentes da PSP. No terreno estão equipas de investigação criminal, equipas de prevenção e reação imediata, equipas de intervenção rápida para além dos agentes da Divisão Policial da Amadora, coadjuvados pela Unidade Especial de Polícia", lê-se na nota.