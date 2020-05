Entre o material apreendido, avança a PSP, estão três armas de fogo longas, espingardas, uma arma de fogo longa, carabina, dois revolveres, uma pistola calibre 6.35 mm, outra pistola calibre .22 com silenciador, cinco armas de ar comprimido, 10 réplicas de arma de fogo, 21 armas brancas, três aerossóis de defesa e duas armas elétricas dissimuladas, além de mais de 250 munições de arma de fogo, três notas falsas de 500, 200 e 20 euros e 220 euros em numerário.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta quinta-feira três pessoas no âmbito da segunda fase da Operação Flobert, que nos últimos 22 meses investigou o "tráfico internacional, mediação e transformação de armas de fogo".Tinham já sido detidas quatro pessoas no âmbito desta operação.Através do Departamento de Armas e Explosivos, a PSP cumpriu em Lisboa "dois mandados de detenção e 25 mandados de busca e apreensão, sendo sete domiciliários e 18 não domiciliários".Dos três detidos, "que se dedicavam à aquisição, transformação e venda ilícita de armas de fogo", um é de nacionalidade ucrâniana, revela a PSP em comunicado.

No total e desde que teve início esta operação foram detidas sete pessoas, duas das quais de nacionalidade ucraniana e outra chinesa, e realizados 47 mandados de busca e apreensão, sendo 13 domiciliários e 34 não domiciliários, além da apreensão de 176 armas.

Promovido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, esta operação contou hoje com 70 polícias do Departamento de Armas e Explosivos, Unidade Especial de Polícia e Departamento de Investigação Criminal.

Os três detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, durante o dia de amanhã para efeitos de eventual aplicação de medidas de coação.

Com Lusa.