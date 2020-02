A PSP deteve um homem que circulava numa bicicleta sob efeito de álcool, hoje de madrugada, numa rua de Águas Santas, na Maia, no distrito do Porto, informou o comando policial metropolitano.Segundo a fonte, o homem, de 29 anos, foi submetido ao teste de alcoolemia e acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,84 gramas por litro.O ciclista foi detetado a circular ziguezagueando cerca das 04:30 na Rua D. João I, em Águas Santas, por uma equipa da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Divisão da Maia."Praticava uma condução que colocava em perigo a sua segurança e a dos demais utilizadores da via pública, pelo que foi intercetado", sublinhou a polícia.