As autoridades vieram a descobrir que o suspeito, de 47 anos, tinha onze armas distribuídas pela sua residência, e pelas da mãe e do enteado, em Caneças.



O enteado, de 31 anos, foi detido por indícios do crime de posse ilegal de armas de fogo. Na residência deste, foram encontradas uma pistola calibre 6,35mm, 29 munições calibre 6,35mm, uma pistola de alarme, duas espingardas tipo caçadeira e 169 cartuchos de calibre 12.



Além destas armas, a PSP encontrou ainda 6 espingardas tipo caçadeira, uma carabina, uma munição calibre 6,35mm, 476 cartuchos calibre 12, 50 cartuchos calibre 16, 227 cartuchos calibre .410, 6 caixas de fulminantes (arma de alarme), 1 caixa contendo chumbos para carregamento de cartuchos e 71 cartuchos calibre 9.



Ao homem de 31 anos detido, foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.

Em maio, uma mulher fez queixa do companheiro por violência doméstica . O homem já foi constituído arguido e este mês, a PSP realizou várias buscas domiciliárias e não domiciliárias relacionadas com a investigação que resultaram na descoberta de dez armas, divididas por várias casas.Em comunicado, a PSP relata que a vítima tinha denunciado episódios de violência, injúrias e ameaças de morte que envolviam armas de fogo. Fugiu para uma casa de acolhimento acompanhada pelos dois filhos menores.