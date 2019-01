PSP atacada à pedrada na Baixa de Lisboa responde com tiros

Incidente provocou o pânico numa das zonas mais movimentadas da capital portuguesa. Manifestantes protestavam contra a violência policial. Há pelo menos quatro detidos.

A PSP foi esta segunda-feira atacada à pedrada no Marquês de Pombal, em Lisboa. O incidente provocou o pânico numa das zonas mais movimentadas da capital portuguesa. No local estão dezenas de polícias que orientam as pessoas para descerem a Avenida da Liberdade em direcção à Praça dos Restauradores, onde estão cerca de meia dúzia de veículos policiais, incluindo duas carrinhas da polícia de choque.



Segundo fontes da polícia citadas pela Lusa, os confrontos resultaram em quatro detidos.



Relatos recolhidos no Rossio pela SÁBADO confirmam agressões da polícia aos manifestantes. Uma jovem frisou: "Temos medo da polícia, em vez de eles nos protegerem".



Um jovem, que participou na manifestação, estava a caminhar no passeio, na Avenida da Liberdade, quando a policia começou a afunilar a multidão. "Eu não tenho medo, têm medo da nossa palavra?", disse às autoridades. Tinha os braços no ar, para mostrar que não tinha nenhuma arma, mas foi agredido. Um polícia empurrou-o e outros dois agrediram-no com um cassetete.



Testemunhas no local relataram que uma mulher grávida foi agredida pela polícia, na descida do Marquês de Pombal para a Avenida da Liberdade, e que um rapaz foi atingido com uma bala de borracha na testa.



Alguns manifestantes indicam que houve arremesso de pedras no início da Avenida da Liberdade, momento em que a polícia começou a afunilar a multidão.



Um outro homem ficou inconsciente após ser agredido com um cassetete. Antes, tinha as mãos no ar e disse: "Não fiz nada".



Cerca de uma centena de moradores no Bairro da Jamaica, no Seixal, Setúbal, estavam às 16h30 a protestar em frente ao Ministério da Administração Interna (MAI), em Lisboa, para dizer "basta" à violência policial e "abaixo o racismo". Os moradores deste bairro mostraram bandeiras de Cabo Verde e cartazes a dizer "antirracismo social".



No domingo de manhã, a polícia foi alertada para "uma desordem entre duas mulheres" no Bairro da Jamaica, tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal.



Segundo a PSP, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da polícia quando estes chegaram ao local, atirando pedras.



No incidente ficaram feridos, sem gravidade, cinco civis e um agente da PSP que foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada.



A PSP abriu um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial e todas as circunstâncias que a rodearam", ocorrida hoje de manhã no bairro da Jamaica, concelho do Seixal, da qual resultaram, além dos feridos, um detido.



Pelo seu lado, a associação SOS Racismo anunciou que vai apresentar uma queixa ao Ministério Público na sequência destes acontecimentos.



(notícia atualizada às 20h07 com o número de detidos)