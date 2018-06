PSP apreende 42 quilos de haxixe no Seixal

A PSP anunciou esta terça-feira a detenção de dois homens no Seixal, distrito de Setúbal, por tráfico de droga, tendo sido apreendidos cerca de 42 quilogramas de haxixe."Foram detidos dois homens, de 36 e 41 anos, por tráfico de produto estupefaciente denominado haxixe, com uma quantidade total de 83.700 doses, correspondente a cerca de 42 quilogramas", refere a PSP, em comunicado.Durante a operação, que decorreu na madrugada de terça-feira, no concelho do Seixal, foram também apreendidas duas viaturas e um telemóvel.