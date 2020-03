Um elemento da Polícia de Segurança Pública ( PSP ) foi apanhado a furtar um grelhador e livros de um estabelecimento comercial em Lisboa , revelou a PSP em comunicado esta sexta-feira.De acordo com o comunicado, o homem passou pela linha da caixa sem pagar todos os itens que transportava. A loja chamou a polícia que acabou por constatar que o cidadão em causa era na verdade um agente policial no ativo.O suspeito foi desarmado e "suspenso preventivamente de funções, tendo sido instaurado o respetivo processo disciplinar", pode ainda ler-se no comunicado.Ao contrário do que havia sido anteriormente veiculado, o suspeito não foi detido já que não foi formalizada no momento uma queixa.A PSP refere ainda que "não tolera nem tolerará comportamentos, por parte dos polícias , que violem a lei e atentem contra a dignidade e o brio dos seus restantes profissionais e da instituição".