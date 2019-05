O PSD/Açores considera "muito graves" as suspeitas de crimes de participação económica em negócio, peculato e abuso de poder de antigos administradores da Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas (SPRHI). Na sequência das buscas realizadas esta quinta-feira, os sociais-democratas consideram que Cíntia Martins, atual Diretora Regional do Turismo, e Joaquim Pires, assessor do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, "já não reúnem condições para continuarem nos cargos que ocupam".





A SPRHI foi criada em 2003, na sequência do sismo do Faial e do Pico de 1998, e contava, à data da sua extinção, em dezembro do ano passado, com 21 trabalhadores. Grande parte foi integrada na Direção Regional da Habitação, da Secretaria Regional da Solidariedade Social.

Esta quinta-feira, a SÁBADO deu a conhecer que estavam a ser realizadas buscas