A moção de confiança a Rui Rio será votada durante o Conselho Nacional Extraordinário de dia 17. Opositores estão dispostos a avançar com requerimento por voto secreto. Apoiantes de Rio querem que seja de braço no ar.

Na quinta-feira, ocorre o Conselho Nacional Extraordinário do PSD convocado por Rui Rio, em que este levará aos conselheiros uma moção de confiança. Acontecerá no Porto, às 17 horas, o que motivou protestos dos deputados sociais-democratas que terão que faltar aos trabalhos agendados no Parlamento.

Mas não foi só a data e hora que geraram críticas. Ainda não é claro se a votação será secreta – o que, dentro do PSD, é considerado preferido pela direção de Rio – ou de braço no ar. Vários críticos da liderança exigem o voto secreto.

De acordo com o regulamento interno do Conselho Nacional do PSD, as votações realizam-se de braço no ar. Porém, o artigo 13º inclui exceções. São três: em caso de eleições; caso as deliberações sejam acerca de qualquer membro do Conselho Nacional; e nas "deliberações em que tal seja solicitado, a requerimento de pelo menos um décimo dos membros do Conselho Nacional presentes".



Dos dois lados, estão a ser tomadas medidas. Mota Amaral, um dos conselheiros, afirmou ao Observador que "será apresentado um requerimento para que a votação seja feita nominalmente, com uma chamada individual de cada um dos conselheiros no momento da votação, para que cada um assuma as suas responsabilidades" - assim, o voto de cada conselheiro seria revelado.

A oposição a Rio que pretende que o seu voto não seja público está a apoiar-se na última exceção prevista no regulamento – e se o voto secreto não for proposto antes do início dos trabalhos, deverão avançar com o requerimento. Este deve ser subscrito por entre 13 e 14 conselheiros se todos estiverem presentes no Porto – um décimo dos 136 membros no total. Mas o número de subscritores depende dos "membros do Conselho Nacional presentes". E "não é admitido voto por procuração ou por correspondência", indica o regulamento.



Os dois requerimentos apresentados serão submetidos a votação, que será feita de braço no ar. Esta determinará se a moção de confiança será votada de maneira secreta ou não.

Presidente do Conselho Nacional evita responder

Quando questionado sobre a hora e forma de votação no dia 14, Mota Pinto respondeu à agência Lusa: "Não me pronuncio sobre a condução dos trabalhos, a não ser perante os conselheiros nacionais, em reunião."

Antes, Pedro Pinto, o líder do PSD-Lisboa, tinha pedido que Mota Pinto esclarecesse o método, lembrando a segunda exceção prevista no regulamento: "Tem de ficar bem claro que a votação da moção de confiança é uma moção sobre pessoas, que está previsto no regulamento do Conselho Nacional que seja por voto secreto." Bruno Vitorino, líder do PSD-Setúbal, defendeu que o mesmo aconteça mesmo sem requerimento.

Já Hugo Soares, antigo líder parlamentar e apoiante de Montenegro, também abordou o mesmo assunto. "Acho tão normal que a votação se proceda por voto secreto que, manifestamente, nem percebo essa questão que está agora a acontecer no espaço público. Não pode ser de outra maneira", disse à TSF. O futuro do PSD saber-se-á no dia 17.