O futuro líder do PSD vai ser eleito hoje na segunda volta das diretas do partido, entre Rui Rio e Luís Montenegro. Na primeira volta, Rio venceu mas com menos de 50% dos votos – 49,02% - contra os 41,42% de Montenegro.

Na primeira volta, a participação rondou os 32 mil militantes - a menor em termos absolutos em eleições em que houve disputa -, mas a maior em percentagem: mais de 79% dos inscritos. Nesta segunda volta houve mais 24 militantes inscritos a votar, num total de 40.628. As urnas encerram pelas 20h00.



22h40 - Montenegro já reagiu à derrota nas diretas. Adiantou que já telefonou ao "companheiro Rio" e que não há dúvidas sobre o vencedor das eleições. Diz que vai regressar "com tranquilidade" à condição de militante de base e que não tenciona desempenhar "nenhuma função ou cargo" no futuro.





Montenegro: "Aqui não há equívoco. Rio foi o vencedor destas eleições"

elevação democrática" nesta eleição.

O candidato derrotado na primeira volta, Miguel Pinto Luz, já felicitou Rui Rio pela vitória e Montenegro pela







22h03 - Resultados finais: Rio vence com 17.171, Luís Montenegro ficou com 15.009.



21h51 - Rui Rio já com vantagem mais dilatada: 51.37% contra os 48.63% de Montenegro.



21h46 - Rui Rio vence eleições do PSD e é reeleito presidente do partido. Fonte oficial da candidatura avança que o atual líder do PSD vence estas eleições diretas com mais de 53% dos votos.



21h42 - Resultados oficiais são lançados às 22h. Apoiantes de Rui Rio na sede do presidente do PSD estão confiantes na vitória. Neste momento a margem continua inferior a dois pontos percentuais, com mais de 22 mil votos contados.



21h28 - Resultado continua empatado em percentagem e agora também em número exatos: Rio e Montenegro têm, neste momento, os mesmos 10.775 votos.



21h17 - Com quase 21.500 voos contados, há empate: Rui Rio com 50% e Montenegro também com 50%. Rui Rio tem apenas mais um voto que o antigo líder parlamentar do PSD.



21h10 - Rui Rio continua na frente com 52,45%. Já foram contados 20 mil votos.

21h01 – Montenegro venceu nos distritos de Leiria, Braga, Coimbra, Viseu, Castelo Branco e vai conquistando os votos de Miguel Pinto Luz nas concelhias de Lisboa e Setúbal. Rio vence Santarém, Porto, Faro, Guarda, Beja e Vila Real.

20h47 - Vinte minutos depois de se saber que o atual líder do PSD liderava as votações, já foram contados mais de 10 mil votos.

20h27 – Os primeiros resultados colocam Rui Rio na frente. Com 2201 votos já contados e 38.126 por apurar, o atual presidente do PSD conta com 53,64% dos votos, enquanto Montenegro tem uma percentagem de 46,36%.

Montenegro admitiu que, caso não saia vencedor destas eleições, se encontra "disponível para contribuir para o reforço do PSD" e para a sua "capacidade de ir em busca da confiança dos eleitores".

Pela primeira vez na história do partido realiza-se uma segunda volta na qual Rui Rio e Luís Montenegro foram novamente a votos.