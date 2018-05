O repto foi lançado num debate parlamentar pelo deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, que considerou que "o ministro da Saúde já não existe".

O PSD pediu esta sexta-feira a demissão do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, considerando que, perante o "descalabro" no sector é a única atitude que se espera.



O repto foi lançado num debate parlamentar pelo deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, que considerou que "o ministro da Saúde já não existe" e que o ministro das Finanças "tomou de assalto" o Ministério da Saúde.



"Se o ministro da Saúde é um mero delegado do ministro das Finanças, é porque temos um primeiro-ministro irresponsável que o permite, que assiste impávido e sorridente à destruição progressiva dos serviços", afirmou o deputado do PSD.



Para Ricardo Baptista Leite, os "portugueses estão cada vez mais doentes" e o actual Governo transformou "o Serviço Nacional de Saúde no Serviço Nacional da Doença".