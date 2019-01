O deputado do PSD Miguel Morgado pode juntar o seu nome à lista de possíveis candidatos à liderança do partido caso se avance para a marcação de eleições diretas. A confirmação, segundo o Público, foi dada pelo próprio à entrada para a Convenção Europa e Liberdade, em Lisboa.

Os sociais-democratas estão a viver horas de turbulência, depois de se saber que Luís Montenegro vai avançar para a corrida à liderança ao PSD, posicionando-se como adversário de Rui Rio.



A SÁBADO confirmou junto de fonte próxima de Luís Montenegro que o ex-líder parlamentar de Passos apresentará a candidatura esta sexta-feira às 16h00 no CCB, em Lisboa. "Luís Montenegro vai avançar e desafia Rui Rio para eleições já", afirmou à SÁBADO fonte próxima do antigo líder parlamentar do PSD.