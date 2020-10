PS vence eleições nos Açores mas sem garantia de maioria absoluta

As urnas para as eleições legislativas regionais dos Açores encerraram hoje às 19h00 locais (20h00 em Lisboa) e a projeção da Universidade Católica para a RTP dá a vitória ao PS, com percentagens entre os 37% e 41% dos votos. Assim, o Partido Socialista dificilmente chegará à maioria, onde assim governa há 20 anos.

A RTP Açores refere que a projeção da universidade Católica aponta para uma abstenção entre 52 e 58%. A confirmar-se será mais baixa do que foi há quatro anos, com um recorde negativo nas eleições regionais de 59,16%.



A mesma projeção coloca ainda Chega a eleger um deputado nos Açores pela primeira vez, com 3% a 6% dos votos. O PSD consegue 32% a 36% dos votos, mais do que há quatro anos, garantindo 19 a 22 deputados (tem atualmente 19).



O CDS surge lado a lado com o Chega, prevendo-se também que tenha entre 3% a 6% dos votos e 1 a 3 deputados - há quatro anos teve 7% dos votos.



O Bloco de Esquerda, que há quatro anos teve 3,6% dos votos, deverá ter 2 a 5% dos votos (que se traduzem em 1 a 2 deputados, quando atualmente tem 2). Outros partidos que podem chegar ao Parlamento açoriano são a CDU, o PAN, o PPM e a Iniciativa Liberal.

Para as eleições, estavam inscritos para votar um total de 228.999 eleitores, concorrendo ao sufrágio 13 forças políticas, que disputaram os 57 lugares na Assembleia Legislativa do arquipélago.

No arquipélago, onde o PS governa há 24 anos, existe um círculo por cada uma das nove ilhas e um círculo de compensação, que reúne os votos não aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

De acordo com os resultados das eleições, o Representante da República nomeia depois o presidente do Governo Regional que, por sua vez, propõe os membros do executivo.





