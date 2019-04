O Partido Socialista decidiu recuar na sua posição tomada na semana passada sobre os advogados-deputados – sobre estes manterem um cargo parlamentar quando trabalhem em sociedades que tenham processos a favor ou contra o Estado – e pretende agora que qualquer deputado que esteja em sociedades civis ou comerciais envolvidos em processos com entidades públicas tenham de sair ou suspender as suas funções.

O PS regressou assim à posição inicial e decidiu apertar o cerco aos deputados-advogados, numa decisão saída da reunião do grupo parlamentar desta quinta-feira. Assim, será vedado aos deputados "integrar ou prestar quaisquer serviços a sociedades civis ou comerciais" que desenvolvam atividades de "prestar serviços, exercer funções como consultor, emitir pareceres ou exercer o patrocínio judiciário nos processos, em qualquer foro, a favor ou contra o Estado ou quaisquer outros entes públicos".

Carlos César, à saída da reunião, considera que "não se justificam as reservas colocadas pelo PSD de exclusão de sociedades de advogados" e que por isso mesmo "o PS, que já se tinha abstido nesta matéria, confirmará a proposta inicial que apresentou".

O PSD tinha levantado dúvidas sobre a constitucionalidade sobre esta situação e defende que a "sociedade (de advogados) não fica numa situação de prejuízo".

Tal como explicou Pedro Delgado Alves, depois de César, na votação final global, o PS vai "repor a proposta inicial e ter o alargamento do impedimento à totalidade da sociedade — sendo que existe a suspensão da quota do sócio ou a exoneração do mesmo". Sobre as dúvidas do PSD na reunião da comissão eventual da Transparência diz que a solução socialista "é mais sólida no sentido de não gerar dúvidas".

A comissão irá reunir-se esta tarde e debater este assunto, tal como a nova proposta do PS para limitar as nomeações familiares.