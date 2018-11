O grupo parlamentar do PS vai apresentar uma proposta de alteração ao Orçamento para que os espectáculos tauromáquicos paguem apenas 6% de IVA.

Depois de toda a polémica em torno das touradas, Carlos César anunciou hoje que o PS vai propor que as corridas de toiros paguem apenas 6% de IVA, como todos os espectáculos culturais.



Apesar disso, o PS não fará nenhuma proposta no sentido de alterar o Orçamento para que os espectáculos em recinto aberto a taxa reduzida de IVA.



O anúncio foi feito pelo líder parlamentar socialista no final de uma reunião da bancada durante a qual, garantiu César, a discussão do tema "não demorou mais do que 10 minutos".



Apesar disso, Carlos César diz que "se houver avocação da proposta a plenário", o partido dará liberdade de voto aos deputados.



Esta será apenas uma "de um conjunto de algumas dezenas de propostas de alteração", que o PS estará a "afinar" para apresentar amanhã, a data limite de apresentação de propostas de alteração ao Orçamento do Estado.



Além desta, César adiantou que o PS vai "apresentar uma proposta para abreviar o início das obras da ala pediátrica do São João", propondo a realização de um ajuste directo.