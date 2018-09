Taxistas estão a protestar nas ruas de Faro, Lisboa e Porto contra a lei que regulamenta as plataformas que agregam motoristas em carros descaracterizados. Associações serão recebidas pelo PS às 13:00, PCP às 13:30, BE às 14:00 e CDS-PP às 14:30.

Os grupos parlamentares do Partido Socialista (PS), CDS-PP, Partido Comunista Português (PCP), Bloco de Esquerda (BE) e Os Verdes vão receber esta quarta-feira as associações de taxistas Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e a ANTRAL, que estão a protestar nas ruas de Faro, Lisboa e Porto contra a lei que regulamenta as plataformas que agregam motoristas em carros descaracterizados.



Fonte oficial do grupo parlamentar do PS revelou à SÁBADO que pretende receber as associações de táxis às 13:00. Também o deputado do CDS-PP, Hélder Amaral, presidente da comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, confirmou à SÁBADO a intenção de ouvir os taxistas às 14:30.



À SÁBADO, o presidente da FPT, Carlos Ramos, revelou que os grupos parlamentares do PCP e BE já deram resposta. "Vamos ser recebidos pelo PCP às 13:30 e pelo BE às 14:00", concretizou, acrescentando que também serão ouvidos pelos Verdes.



"Vamos pedir aos partidos a suspensão imediata da lei [que regulamente do TVDE] e exigir ao parlamento que use os seus instrumentos para levar a lei para o Constitucional", atirou o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos. Para isso, os dirigentes das associações de taxistas vão para a Assembleia da República "suscitar juntos dos partidos responsáveis pela lei (PS, PSD e CDS-PP) que se pronunciem" a uma eventual avaliação do Constitucional deste novo regime.



O protesto desta quarta-feira, dia 19 de Setembro, não está a ser uma marcha lenta, ao contrário do que se fez noutros anos. Está a ser uma sequência de táxis ‘estacionados’ na faixa de rodagem, com a devida autorização policial, em três pontos do país: Faro, Porto e Lisboa.



Cerca de 1.300 táxis integravam, pelas 09:00, o protesto contra a lei que regula as plataformas de transporte em veículos descaracterizados, nas cidades de Lisboa, Faro e Porto, segundo a organização. De acordo com representantes do sector, a essa hora o protesto concentrava em Lisboa cerca de mil taxistas, numa fila entre os Restauradores e a zona do Saldanha.