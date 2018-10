Carlos César admite que o PS pode "clarificar" a norma que está no Orçamento sobre reformas antecipadas, contrariando a leitura feita pelo ministro Vieira da Silva.

Vieira da Silva foi claro ontem ao dizer que a reforma antecipada sem penalizações é apenas para quem tenha 40 anos de serviço aos 60. Mas Carlos César garante que a intenção "é que o regime seja melhor e não pior".

"O que o Governo quer é que o regime seja melhor e não pior", insistiu o líder parlamentar socialista, assegurando que "a intenção inicial" do Executivo era a de "melhorar o regime inicial" das reformas antecipadas e não excluir aqueles que, com penalizações, já podiam aceder a este tipo de pensões.

De resto, César admite que "se se revelar que essa clarificação é necessária para concretizar aquele que é o desejo do Governo que é o de melhorar as condições de acesso à reforma antecipada", grupo parlamentar do PS pode vir a apresentar uma proposta de alteração na discussão do Orçamento do Estado na especialidade.

O que é importante é que a norma que está no Orçamento "não deve fazer regredir outro direito" que já se aplicava a outros trabalhadores.

Apesar destas declarações de Carlos César sobre as intenções do Governo, Vieira da Silva foi ontem claro ao explicar aos jornalistas que a norma que está no Orçamento impede outros trabalhadores que não estejam nestas condições de aceder a este regime.

"As condições de acesso à reforma por flexibilidade mudam e passam ter como condição ter 40 anos de carreira aos 60 anos de idade", declarou ontem o ministro da Segurança Social.

Hoje no Parlamento, em declarações aos jornalistas, BE e PCP já admitiram apresentar propostas para impedir que este regime mais favorável negociado à esquerda exclua outros trabalhadores de pedirem a reforma antecipada.