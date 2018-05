Um dia depois de ter sido altamente criticado por altos dirigentes socialistas, José Sócrates é homenageado pelo Partido Socialista.

José Sócrates foi secretário-geral do PS, primeiro-ministro de Portugal e, mais recentemente, arguido no caso Operação Marquês, acusado de 31 crimes. Um dia depois de ter sido altamente criticado pelo líder parlamentar e presidente do Partido Socialista (PS), Carlos César, que admitiu que as acusações de corrupção são "uma vergonha para o partido", os socialistas celebram a figura de José Sócrates.



Esta homenagem está integrada na campanha "45 anos, 45 marcas e 45 rostos", enquadrada nas celebrações dos 45 anos do PS. O nome de José Sócrates surge no dia 42, a três dias do fim da campanha, onde já apareceram rostos como o actual presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o actual secretário-geral da ONU, António Guterres, e o vice-presidente do Banco Central Europeu, Vítor Constâncio. Nos próximos dias seguem-se António José Seguro e o primeiro-ministro António Costa.



"Acho que é o sentimento de qualquer socialista, quando vê ex-dirigentes, no caso um ex-primeiro-ministro e secretário-geral do PS acusado de corrupção e branqueamento de capitais. Obviamente, envergonha qualquer socialista, sobretudo se as matérias de que é acusado vierem a confirmar-se", afirmou Galamba num programa da SIC Notícias.





Recorde-se que Carlos César e João Galamba juntaram-se às vozes críticas dentro do partido contra Sócrates.Já o líder parlamentar do PS foi peremptório: "O PS sente-se, como os partidos, a confirmar-se o que é dito, envergonhado." Durante o programa da TSF Almoços Grátis, Carlos César considerou que a investigação de que é alvo o antigo ministro da Economia é "uma situação incompreensível e lamentável".