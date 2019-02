Novembro de 2018 foi um mês que agitou o Governo. Com a remodelação dos ministros no mês anterior, algumas novas caras começaram a chegar aos gabinetes ministeriais e ao grupo parlamentar do Partido Socialista . Foram os casos de Fábio Pinto, fisioterapeuta de 31 anos, Catarina Lourenço, advogada de 26 anos, e Filipe Pacheco, de 29, aluno do mestrado de Engenharia Eletrotécnica. Os dois últimos foram nomeados para gabinetes ministeriais como adjuntos, passando a ter um rendimento mensal bruto de 3.575,46 euros, enquanto o fisioterapeuta se tornou assessor estagiário do grupo parlamentar do PS. O que têm os três em comum? São membros destacados da Juventude Socialista.Não estão sozinhos. Aidentificou pelo menos 14 jotas em cargos de nomeação política.

