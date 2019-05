O BE e a CDU tinham, à mesma hora, um eurodeputado eleito cada um.



Portugal elege hoje 21 de 751 eurodeputados.

O PS é a força política mais votada de hoje, com 33,71% dos votos e cinco eurodeputados nas eleições europeias de hoje, quando estão apurados os resultados em 3.040 das 3.092 freguesias, segunda a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.O PPD/PSD era a segunda força política mais votada, com 22,45% dos votos e três eurodeputados.