A empresa que gere a navegação aérea (NAV) alertou meia hora após a perda de contacto com o helicóptero do INEM, entidades como a Protecção Civil e a Força Aérea para a falha de comunicação com o aparelho.





A Protecção Civil desvaloriza que o alerta só tenha chegado através de Coimbra. "O sistema é integrado e assim, todos os elementos têm de funcionar de forma solidária. Suponha-se que naquele momento a afluência nos CDOS do Porto, Braga e Vila Real era muito grande, a nível de chamadas", indica a Protecção Civil, sublinhando o mau tempo que se fez sentir naquela zona do país e que até fez com que o helicóptero não descolasse logo do Porto, rumo a Baltar. "A uma tentativa sem resposta, a NAV foi descendo. E Coimbra podia não estar sob pressão. O sistema funcionou. Como indicou o comandante distrital operacional do Porto, mal o alerta chegou, foi desencadeada a resposta."

A Protecção Civil frisa ainda que a queda do helicóptero será alvo dos "inquéritos normais para perceber onde as coisas estiveram bem e menos bem para melhorar".



Vítimas mortais da queda de helicóptero do INEM estão a ser retiradas

Cerca de 80 operacionais estão envolvidos na retirada dos corpos das vítimas da queda de um helicóptero do INEM, em Valongo. Dois corpos estão ainda encarcerados nos destroços da aeronave.



Num briefing esta manhã, as autoridades indicaram que as vítimas deverão ser retiradas do local ainda hoje.





Quem são as vítimas da queda do helicóptero do INEM Quatro pessoas morreram na sequência da queda de um helicóptero do INEM, na Serra de Couce, em Valongo, confirmou o INEM na madrugada deste domingo. Na aeronave seguiam o piloto João Lima, o copiloto Luís Rosindo, o médico Luís Vega (que será de nacionalidade espanhola, mas colocado no hospital de Santa Maria da Feira) e a enfermeira Daniela Silva.







Entre a perda do sinal do helicóptero e a chegada do alerta à Protecção Civil passaram duas horas. "Os primeiros a chegar ao local foram os bombeiros", indicou Carlos Rodrigues Alves, comandante operacional distrital da Protecção Civil. "O alerta chegou às 20h15 e a partir daí desenrolou-se toda a operação."



A morte dos quatro ocupantes do helicóptero do INEM que caiu este sábado na serra de Couce, Valongo, foi confirmada pelo próprio INEM no início da madrugada deste domingo. A aeronave foi localizada após horas de busca.



"O Instituto Nacional de Emergência Médica informa que foi localizado, cerca das 01h30, o helicóptero de emergência médica que se encontrava desaparecido. A aeronave em questão foi localizada na Serra de Pias, concelho de Valongo, havendo a lamentar a ocorrência de quatro vítimas mortais", referiu o instituto, num comunicado divulgado pouco depois das 02h00.



Dentro da aeronave seguiam o comandante, o piloto, e uma equipa médica do INEM, composta por um médico e uma enfermeira.





Bombeiros de Baltar prestam homenagem a vítima de queda de helicóptero Daniela Silva, a enfermeira do INEM que morreu devido à queda de um helicóptero em Valongo, foi bombeira voluntária. Silva integrou o corpo de bombeiros de Baltar, em Paredes. De acordo com o Correio da Manhã, a notícia da sua morte foi conhecida durante o jantar de Natal da corporação.







A investigação ao acidente será levada a cabo por uma equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários. "Caberá às autoridades competentes desenvolver um inquérito para apurar com detalhe as causas do acidente, cujos contornos não são ainda neste momento conhecidos", lê-se na mesma nota no INEM.