Fita do tempo que ficou no site durante alguns minutos incluía o contacto telefónico de alguns intervenientes nas operações de socorro e das vítimas.

Esta manhã, a Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) divulgou indevidamente ao público os contactos telefónicos de quatro envolvidos nas operações de socorro em Valongo e das quatro vítimas do acidente com o helicóptero do INEM. À SÁBADO, a ANPC confirma a divulgação mas reforça não ter recebido queixas com ela relacionadas.



Os contactos figuravam na fita do tempo conjunta, que regista as acções do Sistema de Apoio à Decisão Operacional (SADO) do Comando Distrital do Porto, do Sistema do Comando Nacional de Operações de Socorro e de outras entidades. Este documento foi revelado ao mesmo tempo que o relatório preliminar.



Porém, poucos minutos depois, a fita do tempo foi retirada do site oficial.



De momento, o relatório preliminar mantém-se disponível no site da ANPC. O documento aponta as falhas das entidades que deveriam responder ao acidente: as três falhas apontadas pelo relatório são a demora da chegada do alerta à Protecção Civil; o 112 e a NAV Portugal (que gere a navegação aérea) não terem contactado a Força Aérea de forma suficientemente rápida; e a NAV ter desenvolvido as próprias diligências durante vinte minutos, violando as regras de resposta a acidentes com aeronaves.



O relatório refere que o atraso no aviso ao CNOS e à Força Aérea, quer por parte do 112 quer da NAV Portugal, pode "ter comprometido o tempo de resposta dos meios de busca e salvamento".