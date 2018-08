Bombeiros e especialistas têm apelado ao uso de espumas e géis retardantes no combate aos incêndios mas os cerca de 40 helicópteros contratados pela Protecção Civil para combater incêndios rurais não estão equipados com estes produtos químicos.



Segundo o Jornal de Notícias, nos dois últimos concursos lançados pelo Governo uma das regras era o uso de "gel retaradante", mas os contratos já visados pelo Tribunal Constitucional não incluem essa capacidade. Nos acordos consultados pelo mesmo jornal que valem 54 milhões de euros, o Estado só pediu aos privados que as aeronaves tivessem capacidade para "bombardeamento de água".

Já os aviões, de acordo com os contratos, poderão estar equipados com produtos químicos, mas nenhum dos 12 aparelhos que rumou ao incêndio de Monchique está a usar tal medida.

Ao JN, a segunda-comandante operacional da Protecção Civil, Patrícia Gaspar, disse que os aparelhos têm estado "a usar aquela que é a estratégia que se adequa a cada momento" e que todas as opções estão "em aberto".

Para o presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, o não uso destes recursos é um "prejuízo incrível". "Em zonas de orografia difícil, como Monchique, é obrigatório o uso de retardantes. A água evapora-se muito antes de chegar ao solo. Só num País destes é que se pode dar ao luxo de não lançar uma carga de material retardante, que equivale a 15 cargas de água", atirou.