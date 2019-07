"A Proteção Civil nada nos disse sobre as golas. Nem antes nem agora. Não recebemos qualquer relatório. Em 2018 entregaram-nos o material, dizendo que tínhamos de usar isto para proteção em caso de fogo. Foi a Proteção Civil que entregou. Fizemos um simulacro no ano passado e ensinaram-nos como deveríamos usar as golas . Disseram que seria para nos protegermos dos fumos." Maria Augusta é oficial de segurança em Serabigões, Arouca, onde é responsável por 20 moradores.Está entre os 1780 oficiais do programa ‘Aldeia Segura, Pessoas Seguras’, do Ministério da Administração Interna , que tem sob sua responsabilidade 1919 povoações.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã