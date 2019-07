Proteção Civil consultou empresa de bordados para golas antifumo

Foxtrot Aventura: Venda à Proteção Civil foi única e exclusiva Ricardo Fernandes, o responsável da Foxtrot Aventura que assinou os contratos polémicos com a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANEPC), garante à SÁBADO que nos cadernos de encargos referentes aos contratos do kit de autoproteção e das golas que forneceu não havia referência a material de proteção.







"Importa reforçar que estes materiais não assumem características de equipamento de proteção individual, e muito menos de combate a incêndios. Trata-se sim de material de informação e sensibilização que pretende ilustrar como devem agir as populações em caso de incêndio, aumentando a resiliência dos aglomerados populacionais perante o risco de incêndio rural", indica a ANEPC.



Esta sexta-feira, a Proteção Civil já tinha defendido que as golas antifumo, que se revelaram inflamáveis, distribuídas no âmbito do programa "Aldeia Segura" só eram para usar em situação de fuga rápida em caso de incêndio.





"Quero passar uma mensagem de tranquilidade junto das aldeias, é que estes equipamentos servem sobretudo para uma proteção temporária, num movimento que se espera que seja rápido, e não nunca para enfrentar um incêndio florestal", disse à RTP a segunda comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Patrícia Gaspar. As golas são para usar "em momentos que se esperam que sejam rápidos" e "tem a ver com a necessidade destas pessoas, num dado momento, poderem ter de sair das suas casas para entrarem num transporte ou para se dirigirem a um abrigo ou a uma situação de refúgio".



Também Ricardo Fernandes, da Foxtrot Aventura, garante que nos cadernos de encargos referentes aos contratos do kit de autoproteção e das golas que forneceu não havia referência a material de proteção.