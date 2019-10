Manuela Moura Guedes vai sair da SIC

Manuela Moura Guedes está de saída da SIC. De acordo com o jornal i, a apresentadora do programa "A Procuradora" esteve de férias com a possibilidade de voltar em setembro, mas não o chegou a fazer.

Nesse mês, a estação televisiva de Paço de Arcos havia indicado que o programa voltaria mas com alterações ao formato. "Tal como foi anunciado pela própria e por Ricardo Costa em direto, regressará com um novo formato ainda este ano."

No entanto, de acordo com o jornal i, a jornalista não aceitou a proposta do diretor de informação da SIC, que pretendia que Moura Guedes fizesse entrevistas a figuras de segundo plano.