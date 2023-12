Professores procuram-se: Há alunos que vão de férias sem terem tido aulas

No Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, em Setúbal, há três turmas que não tiveram uma única aula de Inglês desde o arranque do ano letivo, duas que nunca tiveram Português e outras duas que ainda não tiveram Francês. A uma semana das férias de Natal, são nesta escola oito as turmas sem professor de Inglês, duas sem docente de Português e duas sem ninguém para dar aulas de Francês. É só um exemplo de um problema que se repete um pouco por todo o país. Escasseiam os professores e, a poucos dias do final do primeiro período, as escolas estão a ter dificuldade em substituir os que foram de licença, quando o problema não é o recrutamento desde o início do ano.