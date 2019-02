Professores com doenças incapacitantes estão a ser obrigados a regressar às escolas, onde lhes estão a ser atribuídos "serviços moderados". A denúncia foi feita esta quarta-feira pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que refere que as juntas médicas da ADSE não definem a que se referem este tipo de serviços por parte de professores que deveriam estar impedidos de exercer a sua profissão.

"Atribuição de menos turmas? Atividade que não obrigasse a falar? Atividade que não obrigasse a permanecer de pé?", questiona a Fenprof acerca das atividades "moderadas" destes professores e referindo que nem as escolas conhecem os serviços a atribuir a estes professores.

Para a Fenprof, os profissionais nesta situação "deveriam ser sujeitos a Junta Médica da Caixa Geral de Aposentações para eventual decisão sobre a sua aposentação por incapacidade total e permanente para o exercício da profissão", como acontecia até abril do ano passado – quando este tipo de decisão passou a ser responsabilidade das Juntas Médicas da ADSE.

A federação sindical docente indica que tentou expor os casos destes professores ao Ministério da Educação mas que este nem respondeu aos pedidos de reunião solicitados. "É uma vergonha que, apesar dos pedidos de esclarecimento, os responsáveis do Ministério da Educação, com o seu silêncio e a sua indiferença, alimentem mais este enxovalho e desconsideração dos professores, neste caso, de quem se encontra em situação de enorme fragilidade", refere a Fenprof no seu comunicado.