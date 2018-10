Professor do ensino secundário, de 40 anos, cometeu crimes em Portugal e no estrangeiro.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um professor do ensino secundário, de 40 anos, suspeito dos crimes de abuso sexual e pornografia de menores em Vila Real, anunciou hoje aquela polícia.



A PJ, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, disse que deteve um homem "fortemente indiciado" pelos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, que tiveram como vítimas crianças com idades entre os 10 e os 16 anos.



A Judiciária explicou, em comunicado, que os factos ocorreram desde o ano 2013 até à actualidade, em território nacional e no estrangeiro.



De acordo com os indícios recolhidos pela PJ, o arguido, "mediante a utilização de perfis falsos nas redes sociais, obtinha imagens de actos sexuais das menores que, posteriormente, partilhava".



A investigação desenvolvida permitiu, segundo a polícia, "a apreensão de diverso material informático utilizado pelo arguido, contendo centenas de ficheiros de imagens de cariz sexual envolvendo menores que partilhou com dezenas de outros indivíduos em vários países".



O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.