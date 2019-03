A Procuradoria-geral da República emitiu, esta quinta-feira, um comunicado, dando conta do actual estado da investigação ao caso BES que, como a SÁBADO noticiou, se encontra perto do desastre . A PGR adiantou números e diligências realizadas nos últimos anos. Só não disse quando é que a investigação termina.De acordo com o comunicado, "desde maio de 2016, as autoridades portuguesas aguardam o cumprimento de cartas rogatórias enviadas à Suíça no contexto das investigações conjuntas, incluindo o produto de buscas e audições requeridas, que se têm por determinantes para a prolação do despacho que porá termo ao processo", confirmando o que anoticiou na sua edição impressa e que também pode ser lida directamente no ePaper. Os números apresentados pela PGR são:- Foram constituídos como arguidos 41 pessoas, nacionais e estrangeiros, 8 das quais entidades legais.- O processo conta com 42 pessoas investidas na posição de assistentes.- Realizaram-se 199 audições, 22 das quais nos Estados Unidos, Suíça e Espanha.- Realizaram-se 111 buscas, em Portugal, Espanha, Macau e Suíça.- O produto das buscas abrange, para além de suportes documentais em papel, cercade 100 milhões de ficheiros informáticos relativos a sistemas operativos bancários,sistemas de contabilidade, contratos, documentos contabilísticos, documentos denatureza bancária e transmissão escrita de comunicações entre, designadamente,Portugal, Suíça, Luxemburgo, Panamá, Dubai, Espanha, e redigidos em inglês, francêse espanhol.- Foram suscitados 16 incidentes de arresto, alguns dos quais concretizados no Brasile Suíça.- Estão arrestados/apreendidos cerca de 120 milhões de euros em numerário e aplicações financeiras. Neste montante inclui-se o valor de 53,4 milhões de euros do produto da venda depatrimónio imobiliário arrestado, realizada entre 2015 e 2018.- Foi arrestado o direito de crédito de 23,6 milhões de euros, e juros computados em7,1 milhões de euros, a 31.12.2017;- Foi arrestado o produto da liquidação de um Fundo de Investimento Imobiliário.- Foram arrestadas pensões de reforma de dois arguidos.- Estão arrestadas Unidades de participação de 7 Fundos de Investimento Imobiliário.- Estão arrestados 477 imóveis e 231 frações temporais. Foram apreendidos 2 imóveis.- Estão arrestadas duas unidades hoteleiras em funcionamento, com processos devenda anunciada em processos de insolvência, pelo preço base de 45 milhões cada.- Estão arrestados 11 veículos automóveis, o recheio de 6 casas e das instalações deuma sociedade, incluindo 143 obras de arte.- Foram interpostos e respondidos 77 recursos, 14 oposições e 4 embargos de terceiro.O comunicado da PGR confirma ainda o elevado número de meios afectos à investigação: "A investigação é dirigida atualmente por 7 magistrados, no âmbito de uma equipa especial constituída com 3 elementos do Banco de Portugal, 1 elemento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 10 elementos da Polícia Judicária (4 dos quais colocados em Fevereiro de 2019), 6 elementos da PSP, 2 elementos do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR, 1 elemento da Inspeção Geral de Finanças e 3 elementos da Autoridade Tributária, e um elemento da Unidade de Apoio do DCIAP".O comunicado não esclarece, porém, os motivos das saídas de cinco magistrados do Ministério Público, nem se a actual equipa que está a investigar o caso BES vai terminar o processo a 8 de julho, tal como determinou num despacho o ex-director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, Amadeu Guerra.