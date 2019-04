Responsável da Unidade Contra o Crime da Violência Doméstica em Lisboa indica que são “raros" os magistrados que querem trabalhar na área e denuncia falta de meios técnicos.

A Unidade Contra o Crime da Violência Doméstica do DIAP de Lisboa denunciou, este sábado, a falta de meios técnicos e a falta de vontade por parte de procuradores em participar em casos que englobam este crime, indica o Expresso. De acordo com a responsável do departamento do Ministério Público, Fernanda Alves, "raros são os magistrados que querem trabalhar na violência doméstica".

"Geralmente os voluntários à força são os mais novos e sem qualquer experiência na área", referiu a procuradora em sessão que decorreu na Assembleia da República. Para o presidente do sindicato do Ministério Público, António Ventinhas, a justificação está na quantidade de processos e na impossibilidade de um acompanhamento personalizado das vítimas, "como prevê a lei".

"Em cima disto tudo está o escrutínio público que cai em cima do magistrado se alguma coisa corre mal. Estão portanto reunidos todos os ingredientes para que não haja muitos que queiram trabalhar nessa área", indicou Ventinhas ao Expresso.

Fonte judicial indicou mesmo que existe falta de apoio técnico, que vai "desde fotocopiadoras, a meios de gravação ou carrinhos para transportar os processos", acrescentando que os procuradores "não se recusam, mas não é sua primeira opção".

Ao jornal, o diretor do DIAP de Évora indicou que existe uma unidade especializada a processos por violência doméstica mas que esta apenas tem "um magistrado em exclusivo". Só no ano passado, deram entrada 448 processos neste departamento.

Em Lisboa, Fernanda Alves aponta ao Expresso que, entre janeiro e março, entraram no DIAP de Lisboa 610 queixas por violência doméstica – mais 141 que em igual período do ano passado. No Porto, estão estavam a ser investigados, em 2018 mais de 6000 inquéritos – no qual resultaram apenas 658 acusações.

De acordo com a mais recente edição do Relatório Anual de Segurança Interna, diminuíram os casos de violência doméstica abertos – eram mais de 26 mil no ano passado, menos 0,9% que em 2017. Mas o mesmo documento referia também que mais de dois terços (67%) de inquéritos por violência doméstica terminavam sem acusação.

Nos primeiros três meses de 2019, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) recebeu, segundo a TSF, 3.487 novos processos por violência doméstica – quase 30% mais inquéritos do que no mesmo período do ano passado.