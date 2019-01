Polícia Judiciária fez novos exames para provar que Luís Grilo foi assassinado com a arma de António, amante de Rosa Grilo.

Um novo exame realizado à arma que terá sido utilizada para matar o triatleta detectou um vestígio de sangue de Luís Grilo no cano da arma. Segundo o Correio da Manhã, esta informação consta na resposta do Ministério Público ao pedido de Rosa e de António, funcionário judicial e amante da mulher do triatleta, para serem libertados.



Os investigadores não terão dúvidas de que a pistola do funcionário judicial foi a arma utilizada para assassinar Luís Grilo.



