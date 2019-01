O que falta para que Armando Vara seja detido na cela 8 da prisão de Évora? Só a decisão de uma juíza do Tribunal de Aveiro.

O que separa Armando Vara da prisão? Uma decisão de uma juíza de Aveiro. O processo de Vara, condenado a cinco anos de pena efetiva em setembro de 2014, foi encaminhado pelo Tribunal da Relação do Porto para o Tribunal de Aveiro esta manhã. Uma juíza pode dar seguimento ao mandado de execução de pena de prisão do antigo ministro do Desporto.

A SÁBADO sabe que o processo já integra uma nota do Ministério Público, pelo que só falta a decisão da juíza para Vara se deslocar para a cela 8 da prisão de Évora – o mesmo estabelecimento prisional onde José Sócrates cumpriu a prisão preventiva.



À Lusa, o juiz presidente da Comarca de Aveiro, Paulo Brandão, afirmou: "Será prematuro esperar uma decisão para hoje, até porque o processo é muito complexo, muito extenso, e tem muitas implicações o que obrigará a uma análise muito apurada da situação."

Parte do processo ficou no Tribunal da Relação do Porto, devido a um arguido que suscitou um incidente – algo que o advogado de Vara desconhece, segundo o Jornal de Notícias.

Armando Vara foi condenado em setembro de 2014 pelo Tribunal de Aveiro a cinco anos de prisão efetiva, por três crimes de tráfico de influência, no âmbito do processo Face Oculta. O coletivo de juízes deu como provado que o antigo ministro e ex-vice-presidente do BCP recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, o principal arguido no caso, como compensação pelas diligências por si empreendidas e a empreender em favor das suas empresas.