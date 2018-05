Além do comandante dos bombeiros de Pedrógão e de um segundo comandante distrital de Leiria, quatro dos arguidos estão ligados à gestão de combustível e outro à operação de combate.

O processo de Pedrógão Grande já tem sete arguidos, avança esta quarta-feira o Expresso. Além do comandante dos bombeiros de Pedrógão e de um segundo comandante distrital de Leiria, quatro dos arguidos estão ligados à gestão de combustível e outro à operação de combate.



Mário Cerol, segundo comandante distrital de Leiria, e Augusto Arnaut, comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande, eram os únicos arguidos do processo judicial - desde Dezembro do ano passado.



Segundo o Ministério Público, os restantes cinco foram constituídos e interrogados como arguidos nos últimos dias de Abril.