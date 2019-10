Um hidroavião espanhol pousou esta terça-feira no leito do rio Minho, em Caminha , causando um falso alarme, segundo confirmou ao Correio da Manhã o diretor do aeródromo do Cerval, José Gomes, de onde o hidroavião partiu.De acordo com a Polícia Marítima de Caminha, na aeronave, que teve problemas técnicos, seguiam dois ocupantes que se encontram em terra. A manobra não causou feridos.Segundo o capitão do Porto e comandante da Polícia Marítima de Caminha, Pedro Costa, "os dois tripulantes espanhóis não necessitaram de assistência médica"."Foi uma manobra controlada. A avioneta realizou uma amaragem devido a problemas técnicos detetados durante o voo", explicou.Segundo Pedro Costa a "avioneta foi amarada ao Cais da Rua, em Caminha, para tentar resolver os problemas técnicos".Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo o alerta foi dado cerca das 15h53.Ao local compareceram 21 operacionais e sete viaturas dos bombeiros, Polícia Marítima, e meios da Câmara de Municipal de Caminha.