Prisão preventiva para homem que esfaqueou duas pessoas na noite de Ano Novo em Lisboa

Ficou em prisão preventiva o homem que esfaqueou duas pessoas durante a noite de Ano Novo, em Lisboa.





Dois homens, de 28 e 36 anos, foram esfaqueados na quarta-feira de madrugada, noite de passagem de ano, na zona da Praça do Chile, em Lisboa . Devido à gravidade dos ferimentos, ambos foram internados no hospital de São José.Uma das vítimas sofreu ferimentos nas zonas da cara e outra nas costas, num braço e na cabeça. Foram encontradas inanimadas pelas autoridades e foram transportados para o hospital pelo INEM O suspeito, de 45 anos, foi intercetado e identificado no local pelas autoridades e a arma do crime foi apreendida. A detenção do homem foi possível com recurso à ajuda de testemunhas que assistiram ao incidente.Em conferência de imprensa na sede da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, o comissário Nelson Silva referiu que as vítimas já não correm perigo de vida.Ao que tudo indica, um desentendimento num estabelecimento de restauração estará na origem deste crime.O incidente ocorreu cerca das 07h00. Devido ao dispositivo de segurança adaptado que estava em curso tendo em conta a época festiva, as autoridades deram um rápida resposta ao incidente.Para o local foram mobilizados a PSP e o INEM.O agressor, que já tem registo criminal nomeadamente de crimes cometidos contra a integridade física e contra a esfera patrimonial, foi presente a um juiz esta quinta-feira e ficou em prisão preventiva.