Chama-se Uryyah e é o primeiro bebé do ano. O menino nasceu na Maternidade Alfredo da Costa às 00h00 com 3,830 kg às 40 semanas e seis dias.

Em declarações ao

, os pais afirmam que o nome é biblíco e revelam que o menino se junta a cinco irmãos.



A mãe afirma ainda que Uryyah é o seu último filho - uma vez que é o sexto - e que com "saúde e trabalho tudo se consegue".



O bebé do ano estava previsto para dia 26 de dezembro, no entanto só decidiu chegar em 2020. "O pai sempre disse que ia ser o bebé do ano", revela a mãe assumindo que a família está muito feliz.



Correio da Manhã