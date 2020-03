Primeira vítima mortal era amigo de Jorge Jesus

Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou, esta segunda-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido. Segundo o Correio da Manhã, a vítima mortal é o antigo fisioterapeuta do Estrela da Amadora e amigo de Jorge Jesus, Mário Veríssimo, que estava internado no Hospital de Santa Maria. Tinha 80 anos e "várias patologias associadas".



Recorde-se que sábado, o treinador do Flamengo disse, em declarações após um jogo, que tinha perdido um amigo devido ao Covid-19. Mais tarde, através das suas redes sociais, Jesus esclareceu que se enganara e que o amigo se encontrava, então, em estado grave.





Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 6.500 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 75 mil recuperaram da doença.