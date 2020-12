Primeira vacina em Portugal dada ao infecciologista António Sarmento

unidade de saúde há 42 anos.

Já foi vacinada contra a covid-19 a primeira pessoa em Portugal. Trata-se de António Sarmento, 65 anos, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de São João, no Porto. Trabalha naquelaÉ também professor da Faculdade de Medicina do Porto. A vacina foi administrada pela enfermeira Ana Isabel Ribeiro."Estou absolutamente tranquilo com a vacina. Estou confiante, otimista, com esperança e acho que estou como qualquer outro cidadão. Fui chamado para fazer a vacina e fi-la com toda a tranquilidade. O risco não é zero, mas também não é zero para nenhuma vacina nova que se venha a desenvolver", frisou António Sarmento.O médico recordou as últimas vacinas que surgiram e "tudo correu bem"."Tem sido o ano mais difícil das nossas carreiras e é uma esperança para continuarmos o nosso trabalho contra a covid-19", disse Ana Isabel Ribeiro. "Foi uma honra" vacinar António Sarmento: "Senti-me mais tranquila por ser o professor. Trabalhamos muito em equipa e é o culminar desse trabalho... Foi muito bom ter sido eu." Ribeiro será vacinada esta tarde.No hospital Curry Cabral, o primeiro médico a ser vacinado foi Fernando Nolasco.

O primeiro lote de 9.750 doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech -- a primeira a ser lançada no mercado, depois de ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) - chegou este sábado e vai ser complementado na segunda-feira com um segundo contingente de 70.200 doses, que se traduz num acumulado de 79.950 doses para o arranque do plano de vacinação, destinado primeiramente a profissionais de saúde.

Os profissionais dos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central são os primeiros a ser vacinados.

O Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, anunciou no sábado que prevê vacinar hoje 2.000 profissionais.

A ministra da Saúde, Marta Temido, que acompanhou o processo de chegada do primeiro lote de vacinas ao país, também estará hoje presente nos hospitais do Porto e de Coimbra para acompanhar o início do processo de vacinação.