Sidónio Pais liderou um golpe de Estado, tratado como um "herói" e até recebeu um epíteto de Fernando Pessoa. A 14 de Dezembro de 1918, foi assassinado por um activista republicano na Estação do Rossio, em Lisboa.

Foi há 100 anos que, em plena Estação do Rossio de Lisboa, Sidónio Pais foi atingido com um tiro no peito e transportado para o Hospital de São José pelo activista da esquerda republicana José Júlio da Costa, onde acabaria por morrer. O "Presidente-rei" - como foi apelidado por Fernando Pessoa – liderou um golpe de Estado, foi tratado como um "herói" e implementou um regime centrando todo o poder em si, que durou apenas um ano.

Sidónio Bernardino Cardoso da Silva Pais nasceu a 1 de Maio de 1872 em Caminha, no distrito de Viana do Castelo. Filho mais velho de funcionários judiciais, estudou Filosofia e Matemática em Coimbra e seguiu para a Escola do Exército, tornando-se major em 1916. Durante este tempo pertenceu por um curto espaço de tempo à Maçonaria e foi vice-reitor da Universidade de Coimbra.

Foi deputado à Assembleia Constituinte em 1911, depois da implantação da Primeira República, a 5 de Outubro de 1910. Nela, chegaria a Ministro do Fomento e das Finanças e, no ano seguinte, foi anunciado como Embaixador de Portugal na Alemanha, cargo que ocupou até 9 de Março de 1916, data em que a Alemanha declarou guerra a Portugal na sequência do aprisionamento dos seus navios que se encontravam em portos sob controlo português.

Regressado a Portugal, juntou-se à revolta contra o governo de Afonso Costa, após a participação do Corpo Expedicionário Português na Primeira Grande Guerra. A 5 de Dezembro de 1917, Sidónio Pais liderou o golpe de Estado que levou mais de 1500 militares ao Parque Eduardo VII, em Lisboa. O Presidente, Afonso Costa, foi preso e, mais tarde, exilado para França.

O major foi considerado um "herói" entre o povo e foi eleito o 4º Presidente da República Portuguesa a 28 de Abril de 1918, por sufrágio directo dos cidadãos eleitores, com mais de 470 mil votos – isto depois de ter alterado a Constituição de 1911, que ajudara a criar. Foi proclamado a 9 de Maio do mesmo ano.

Durante a sua liderança promoveu várias reformas, como a abolição da censura à imprensa, a libertação de presos políticos ou o regresso do exílio de monárquicos. O Sidonismo, como ficou conhecido, centrava todo o poder em si e deu ares de monarquia. O Presidente dos afectos, como também era conhecido, tinha altos índices de popularidade mas a sua abordagem autoritária cedo colheu inimigos.

As perdas registadas na Primeira Grande Guerra fizeram cair o estado de graça de Sidónio Pais e nem a retirada das tropas abrandou o descontentamento. No início de Dezembro de 1918, o Presidente-rei sofre uma tentativa de atentado em Lisboa mas seria a 14 de Dezembro que o fim chegaria.

À entrada para a Estação do Rossio, onde iria apanhar um comboio para o Porto, Sidónio Pais foi surpreendido com vários tiros no peito. O atirador, José Júlio Costa, era um activista da esquerda pública que apontava o Presidente da República como fonte da opressão das classes trabalhadoras e como o traidor que abandonara o Corpo Expedicionário Português na Primeira Guerra Mundial.

A morte de Sidónio Pais, que faz esta sexta-feira o seu centenário, representou o início de uma crise política que culminaria com a Revolução Nacional de 28 de Maio de 1926 que pôs termo ao regime.